Wohin geht die Reise, Ningbo Ligong Environment And Energy?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ningbo Ligong Environment And Energy ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,03, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Ningbo Ligong Environment And Energy in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen rückläufigen Trend und die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ningbo Ligong Environment And Energy wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Ningbo Ligong Environment And Energy hat mit einer Dividendenrendite von 0,91 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.48%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -0, Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ningbo Ligong Environment And Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ist die Anleger-Stimmung daher insgesamt "Schlecht". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.