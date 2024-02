Wohin geht die Reise, New Work?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die New Work-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 61, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und bestätigt ebenso ein "Neutral"-Rating für die New Work-Aktie, mit einem Wert von 40,35. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für New Work.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der New Work-Aktie mit 63,4 EUR 30,79 Prozent unter dem GD200 (91,61 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 67,24 EUR auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -5,71 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der New Work-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich New Work ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie von New Work zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen und Bewertungsfaktoren ein "Neutral"-Rating für die New Work-Aktie.