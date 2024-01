Wohin geht die Reise, Netgear?

Die Aktie von Netgear bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag von 11546,47 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netgear liegt mit 46,35 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Wert liegt aktuell etwa -1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Netgear zeigen keine klare Richtung in der Einschätzung des Unternehmens. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird die Aktie von Netgear insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Netgear-Aktie nahe den letzten Schlusskursen liegen, was zu einer "Neutral"-Bewertung anhand trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Netgear derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten als "Neutral" bewertet wird.