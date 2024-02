Wohin geht die Reise, NetApp?

Netapp-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Netapp-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (11621.51%) einen niedrigeren Wert darstellt. In der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Differenz bei -11619. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Netapp-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Netapp eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Netapp-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +7,74 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) nur um -3,68 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Netapp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,89 Prozent, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine Rendite von 579,68 Prozent verzeichnete, wobei Netapp 541,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Netapp-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.