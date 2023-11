Wohin geht die Reise, Naxsordic Access Buyout Fund Ab?

Sentiment und Buzz: Die Analyse von Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglicht präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei Naxs keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Naxs liegt bei 37,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,43 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Naxs auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Naxs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von -1,79 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -1,27 Prozent Abweichung nahe am aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.