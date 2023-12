Wohin geht die Reise, Nanjing Iron, Steel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Anhand des RSI lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nanjing Iron & Steel-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 49,25. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Nanjing Iron & Steel-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Nanjing Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Outperformance gezeigt, mit einer Performance von 22,54 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -7,91 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 30,46 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Nanjing Iron & Steel. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,67 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,71 CNH um +1,09 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Nanjing Iron & Steel-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Nanjing Iron & Steel-Aktie bei der Analyse der RSIs, des Branchenvergleichs, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz ein Gesamtrating von "Neutral".