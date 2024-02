Wohin geht die Reise, NICE?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Nice neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Nice in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Nice-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,53 Prozent erzielt, was 8,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 0 Prozent, und Nice übertrifft diesen Wert um 8,53 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nice liegt mit einem Wert von 83,27 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nice in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.