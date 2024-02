Wohin geht die Reise, Mister Spex?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Mister Spex als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aktie von Mister Spex beträgt 44,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 33,2 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,34 EUR für den Schlusskurs der Mister Spex-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,045 EUR, was einem Unterschied von +21,11 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung nach sich zieht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,32 EUR) weisen einen positiven Trend auf, wobei der letzte Schlusskurs in beiden Fällen über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung für die Mister Spex-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Mister Spex eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Mister Spex somit eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.