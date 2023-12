Wohin geht die Reise, MingZhu Logistics Holdings?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI für Mingzhu Logistics liegt auf 7-Tage-Basis aktuell bei 28,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mingzhu Logistics verläuft derzeit bei 0,8 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,535 USD lag, ergibt sich ein Abstand von -33,13 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet das Wertpapier mit einer Differenz von -6,14 Prozent negativ ab. Insgesamt erhält die Mingzhu Logistics-Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in letzter Zeit keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert. Daher erhält die Mingzhu Logistics-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Mingzhu Logistics in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingestuft.