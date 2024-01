Wohin geht die Reise, Metallic Minerals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Metallic Minerals liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 51,85, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Metallic Minerals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,65 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,65 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,35 CAD, während der Kurs der Aktie (0,34 CAD) um -2,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,34 CAD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Metallic Minerals im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Metallic Minerals, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.