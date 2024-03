Wohin geht die Reise, Mersen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Mersen als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Mersen-Aktie beträgt 18,75, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 47,87 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Mersen in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann eine präzise und frühzeitige Erkennung von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation erfolgen. Obwohl sich die Stimmung für Mersen in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mersen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 36,78 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (36,55 EUR) liegt hierbei auf ähnlichem Niveau (-0,63 Prozent), wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 34,49 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,97 Prozent). Somit wird die Mersen-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.