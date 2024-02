Wohin geht die Reise, Mersen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mersen":

Die Mersen-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 36,2 EUR gehandelt, was einem Anstieg um 6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird als positiv bewertet. Auf der anderen Seite zeigt die Distanz zum GD200 von -1,9 Prozent über die vergangenen 200 Tage eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht kurzfristig als "Gut" und langfristig als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine durchschnittliche Aktivität für die Mersen-Aktie über einen längeren Zeitraum festgestellt. Dies deutet auf eine neutrale Diskussionsintensität hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mersen-Aktie beträgt 51, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 29,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.