Wohin geht die Reise, Marathon Digital Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der Marathon Digital-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der aktuelle Wert 74. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil als der RSI7 und zeigt eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Marathon Digital hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Marathon Digital.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Marathon Digital eingestellt waren. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Marathon Digital daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Marathon Digital-Aktie mit 22,62 USD einen Abstand von +53,56 Prozent vom GD200 (14,73 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 22,72 USD, was einem Abstand von -0,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Marathon Digital-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 1 Buy, 2 Neutral und 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Obwohl es keine Analystenupdates zu Marathon Digital im letzten Monat gab, ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten in Höhe von 9,43 USD interessant. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs um -58,3 Prozent fallen wird, da der aktuelle Kurs bei 22,62 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung somit eine Einstufung von "Neutral" für Marathon Digital.