Wohin geht die Reise, Leclanche?

Die technische Analyse der Leclanche-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,52 CHF lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,5 CHF, was einem Unterschied von -3,85 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet. Hier lag der letzte Schlusskurs mit 0,42 CHF über dem gleitenden Durchschnitt (+19,05 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Leclanche-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Leclanche. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Leclanche wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Leclanche eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" hat die Leclanche-Aktie im vergangenen Jahr eine Unterperformance gezeigt. Mit einer Rendite von -3,73 Prozent liegt sie 8,8 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors und 7,99 Prozent unter dem Wert der Branche. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.