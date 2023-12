Wohin geht die Reise, Leader Environmental?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Der Aktienkurs von Leader Environmental verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,41 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor liegt die Rendite von Leader Environmental um 0,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -8,57 Prozent, wobei Leader Environmental aktuell 1,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Leader Environmental-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 SGD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,053 SGD verzeichnet, was einem Unterschied von -24,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 SGD liegt mit einem Unterschied von -11,67 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Leader Environmental-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 66, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,85 und führt zu einer ähnlichen Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

