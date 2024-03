Wohin geht die Reise, Landmark?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Landmark -Manhattan Ks beträgt 9, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 13,4 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Landmark -Manhattan Ks daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Landmark -Manhattan Ks in dieser Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Landmark -Manhattan Ks-Aktie um 1,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs sogar um 5,88 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Landmark -Manhattan Ks mit 3,85 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche weist eine mittlere Rendite von 1,91 Prozent auf, wobei Landmark -Manhattan Ks mit 1,94 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.