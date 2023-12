Wohin geht die Reise, Kyokuto?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Kyokuto betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 80,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kyokuto momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kyokuto festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kyokuto eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Kyokuto daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Schließlich werfen wir einen Blick auf die technische Analyse. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Kyokuto-Aktie beträgt derzeit 479 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 493,92 JPY, und auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Summe wird Kyokuto auf Basis der technischen Analyse und des Anlegerverhaltens mit einem "Neutral"-Rating versehen.