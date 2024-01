Wohin geht die Reise, Koninklijke Philips?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Koninklijke Philips wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,2 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 91,14, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 31 eine neutrale Situation, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Koninklijke Philips ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Koninklijke Philips eine Performance von -2,19 Prozent, was eine Underperformance im Vergleich zur Branche von 0 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser vergleichbaren Renditen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.