Wohin geht die Reise, Kite Realty?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Kite Realty Group Trust-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 61,29 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kite Realty Group Trust.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kite Realty Group Trust ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Analysten haben die Aktie der Kite Realty Group Trust in den letzten zwölf Monaten mit 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 23 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,84 Prozent bedeutet und somit eine Einstufung als "Gut" ergibt.

In der technischen Analyse wird die Kite Realty Group Trust derzeit als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 21,81 USD liegt, was einer Abweichung des Aktienkurses von -3,99 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -2,2 Prozent und somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".