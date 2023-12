Wohin geht die Reise, KFC Holdings Japan?

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Kfc Japan war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kfc Japan daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kfc Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage 2936,15 JPY beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3100 JPY um +5,58 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3016,7 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe am gleitenden Durchschnitt (+2,76 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kfc Japan-Aktie also aus charttechnischer Sicht eine gute Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Kfc Japan also eine gute Bewertung bezüglich des RSI.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine neutrale Bewertung für Kfc Japan, sowohl in Bezug auf die mittlere Diskussionsintensität als auch auf die geringe Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt kann daher festgehalten werden, dass Kfc Japan von der Redaktion für die Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung erhält. Die technische Analyse zeigt sowohl gute als auch neutrale Bewertungen, und auch hinsichtlich des RSI und des Sentiments und Buzz wird das Unternehmen neutral eingestuft.