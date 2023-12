Wohin geht die Reise, KAO?

Weitere Suchergebnisse zu "KAO":

Der japanische Konsumgüterhersteller Kao weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,71 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,22 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in Bezug auf Kao in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Stimmung. An vier Tagen war die Diskussion positiv, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Kao mit 7,41 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,92 Prozent, wobei Kao mit 2,49 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kao liegt bei 57,26, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 6, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".