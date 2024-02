Wohin geht die Reise, JD.com?

Das 12-monatige Analystenrating für Jd beläuft sich auf insgesamt 3 Bewertungen. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine aktualisierten Bewertungen. Anhand der durchschnittlichen Kursprognose von 71,67 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 195,9 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jd eine Rendite von 2,51 % aus, was 0,92 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 37,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 53,49 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre JD.com-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich JD.com jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen JD.com-Analyse.

JD.com: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...