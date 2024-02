Wohin geht die Reise, Invex Therapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Invex Therapeutics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 13,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass Invex Therapeutics momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Invex Therapeutics auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt das Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. Bei Invex Therapeutics ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso ist die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Invex Therapeutics von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Invex Therapeutics auf 0,2 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,099 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -50,5 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 derzeit einen Stand von 0,08 AUD, was einer Distanz von +23,75 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.