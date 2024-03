Wohin geht die Reise, Impact Coatings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Mittel zur Bestimmung überkaufter oder unterkaufter Titel darstellt. In Bezug auf die Impact Coatings-Aktie ergibt sich für den RSI der letzten 7 Tage ein Wert von 69. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (66,25) zeigt, dass auch auf dieser Basis die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Impact Coatings.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Impact Coatings-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Impact Coatings-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,72 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,3 SEK liegt, was einer Abweichung von -30,08 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Abweichung von -11,76 Prozent und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Impact Coatings-Aktie somit auch in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Impact Coatings diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Impact Coatings hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.