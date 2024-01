Wohin geht die Reise, Immunovant Inc?

Immunovant hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", wobei es 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen gibt. In Bezug auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats wird die Aktie als "Gut" eingestuft, mit 1 Analysten, die den Titel als Gut einstufen, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose von 31 USD ergibt ein Abwärtspotential von -20,29 Prozent, was also eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Immunovant daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Immunovant aktuell bei 65,7 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer RSI25 von 45 wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, mit sechs positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Immunovant von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.