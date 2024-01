Wohin geht die Reise, IBEX?

Weitere Suchergebnisse zu "Ibex":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Ibex ist insgesamt positiv. Dies bestätigen die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um zusätzliche Erkenntnisse über die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Unsere Bewertung der Anleger-Stimmung fällt daher insgesamt positiv aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in der Internet-Kommunikation eine kaum veränderte Stimmung für Ibex festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Ibex gezeigt. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Ibex dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts konnte festgestellt werden, dass der aktuelle Schlusskurs der Ibex-Aktie (19,01 USD) auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (19,59 USD) liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 17,7 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Ibex auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Zusammenfassend wird die Ibex-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, haben wir die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt und den Relative Strength Index (RSI) berechnet. Dabei ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 47,73 Punkten, was bedeutet, dass die Ibex-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,83, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Ibex hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.