Wohin geht die Reise, Hoist Finance AB?

Hoist Finance wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch die in den vergangenen Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Hoist Finance-Aktie, beträgt der Wert aktuell 50. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,09 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hoist Finance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 29,62 SEK. Da der letzte Schlusskurs mit 37,1 SEK deutlich darüber liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 35,38 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Hoist Finance-Aktie wird für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität bezüglich Hoist Finance ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Hoist Finance.