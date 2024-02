Wohin geht die Reise, Henan Senyuan Electric?

Der Aktienkurs von Henan Senyuan Electric hat im letzten Jahr eine Rendite von -39,92 Prozent erzielt, was 20,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung", beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,67 Prozent, und Henan Senyuan Electric liegt derzeit 19,25 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Senyuan Electric liegt bei 42,56, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Henan Senyuan Electric untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Henan Senyuan Electric diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Henan Senyuan Electric derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,66 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.