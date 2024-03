Wohin geht die Reise, Heliospectra publ AB?

Die Anleger-Stimmung bezüglich Heliospectra wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf "neutral" eingestuft werden.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Heliospectra beträgt derzeit 56,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 51,94 im neutralen Bereich. Insgesamt wird Heliospectra daher auf Basis des RSI als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Heliospectra aktuell bei 0,74 SEK verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,41 SEK liegt und somit einen Abstand von -44,59 Prozent aufweist, wird die Aktie in dieser Hinsicht als "schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "schlechtes" Signal, da die Differenz bei -12,77 Prozent liegt. Insgesamt wird die Heliospectra daher basierend auf dieser Analyse als "schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Heliospectra-Aktie in diesem Bereich ein "neutral" -Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist, während die technische Analyse auf eine eher schlechte Bewertung hindeutet.