Wohin geht die Reise, Hebei Yichen Industrial?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Hebei Yichen Industrial wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 53,56 liegt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche zeigt sich, dass Hebei Yichen Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,8 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,55 Prozent, was eine Unterperformance von -5,25 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Hebei Yichen Industrial um 5,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,99 HKD für den Schlusskurs der Hebei Yichen Industrial-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,95 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Abweichungen auf und führen zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hebei Yichen Industrial bei 61 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Hebei Yichen Industrial kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hebei Yichen Industrial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hebei Yichen Industrial-Analyse.

Hebei Yichen Industrial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...