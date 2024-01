Wohin geht die Reise, Hasbro?

Nach Einschätzung von Analysten wird die Hasbro-Aktie langfristig als "Gut" bewertet. Von insgesamt 7 Bewertungen liegen 6 im positiven Bereich, während 1 neutral ist. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten in den letzten Monaten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 79,17 USD, was eine potenzielle Performance von 63,87 Prozent bedeutet, da die Aktie derzeit bei 48,31 USD gehandelt wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen positive Themen und an vier Tagen negative Themen umfasste. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Hasbro diskutiert, was die Bewertung der Aktie ebenfalls positiv beeinflusst. Allerdings ergaben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Hasbro in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,17 Prozent erzielt, während die Branche insgesamt um 0,2 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Hasbro mit -13,97 Prozent unter dem Durchschnitt von -3,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Hasbro festgestellt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt wird Hasbro in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Gut" bewertet.