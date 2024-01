Wohin geht die Reise, Guangdong Ellington Electronics?

Der Aktienkurs von Guangdong Ellington Electronics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 17,22 Prozent erzielt, was 4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,64 Prozent, wobei Guangdong Ellington Electronics um 2,42 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Guangdong Ellington Electronics zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 64,05 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Guangdong Ellington Electronics spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" Aktie, wobei insgesamt fünf Handelssignale ermittelt wurden, davon 0 Gut- und 5 Schlecht-Signale. Somit wird die Aktie letztendlich als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Guangdong Ellington Electronics-Aktie von 7,54 CNH mit -4,07 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 8,06 CNH auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Unterm Strich wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.