Wohin geht die Reise, Groupe Gorgé?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Tool der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Exail betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,56 Punkte, was bedeutet, dass Exail momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 46,67, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Exail auf 18,89 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 22,25 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +17,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 21,32 EUR, was einem Abstand von +4,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Exail daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Exail eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Exail daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. In Bezug auf Exail haben wir eine durchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.