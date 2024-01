Wohin geht die Reise, Greystone Logistics?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greystone Logistics bei 5,21, was bedeutet, dass die Börse 5,21 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 94 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Greystone Logistics ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert, jedoch wurde in den letzten Tagen auch vermehrt über positive Themen diskutiert. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator herangezogen, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Aktie von Greystone Logistics beträgt 0,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,99 USD liegt, was einer Abweichung von +11,24 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,99 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Greystone Logistics hat einen Wert von 41, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (48,98) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Greystone Logistics.