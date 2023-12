Wohin geht die Reise, Green Landscaping AB?

Weitere Suchergebnisse zu "Iluka Resources":

Die technische Analyse der Green Landscaping-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 71,2 SEK, während der aktuelle Kurs bei 67,3 SEK liegt, was einer Abweichung von -5,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+7,99 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Green Landscaping-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 40, was weder "überkauft" noch "überverkauft" bedeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 32,09, führt zu keiner klaren Über- oder Unterbewertung des Wertpapiers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Green Landscaping-Aktie. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen zeigen keine bedeutende Tendenz oder Veränderung, was zu dieser neutralen Bewertung führt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Green Landscaping. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Green Landscaping-Aktie somit gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysemethoden, wobei die Anlegerstimmung positiver ausfällt als die rein charttechnische Analyse.