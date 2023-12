Wohin geht die Reise, Great Wall Motor Company?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Great Wall Motor wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Great Wall Motor liegt bei 61,86, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin. Somit erhält Great Wall Motor eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Great Wall Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,18 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds zum letzten Schlusskurs.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnete Great Wall Motor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,98 Prozent, was eine Outperformance von +10,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Great Wall Motor jedoch 5,33 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

