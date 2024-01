Wohin geht die Reise, Grand Canyon Education?

Die Aktie der Grand Canyon Education wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 Gut-Einstufungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,73 Prozent entspricht, was als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche konnte die Grand Canyon Education in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 29,15 Prozent erzielen, da ähnliche Aktien nur um durchschnittlich 2,63 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Grand Canyon Education um 31,48 Prozent über dem Durchschnittswert.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Grand Canyon Education als unterbewertet, da das KGV mit 20,93 insgesamt 58 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 50,25 im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Grand Canyon Education als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt, die Rate der Stimmungsänderung jedoch positiv war.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und den fundamentalen Kriterien eine Gesamteinstufung der Grand Canyon Education Aktie als "Gut".