Wohin geht die Reise, Golar LNG?

Die Stimmung der Investoren und die Diskussionen in den sozialen Medien über Golar Lng haben in den letzten zwei Wochen eine neutrale Tendenz gezeigt. Überwiegend positiv war die Diskussion an fünf Tagen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die fundamentalen Daten gilt die Aktie von Golar Lng als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 44,79 insgesamt 65 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 27,22 beträgt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Golar Lng festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den Diskussionen in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Dies wird auch durch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestärkt, wodurch auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Golar Lng-Aktie bei 22,36 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,96 USD, was einer Abweichung von -1,79 Prozent entspricht, wodurch eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Insgesamt erhält die Golar Lng-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

