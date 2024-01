Wohin geht die Reise, Global Li ion Graphite?

Die Global Li-ion Graphite-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 42,86 als "Neutral" einzustufen. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Diskussion und Interaktion in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. In den vergangenen Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine neutrale Einschätzung für Global Li-ion Graphite hin.

Unterm Strich lässt sich also festhalten, dass die Global Li-ion Graphite-Aktie in den genannten Kategorien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.