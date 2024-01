Wohin geht die Reise, Gerresheimer?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Gerresheimer von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Analyse kann die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden. Zusätzlich wurden 9 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 100,31 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 92,85 EUR weicht somit um -7,44 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Kurs von 89,64 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Gerresheimer weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 46,18 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 43,44 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gerresheimer mit 1,36 Prozent 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3% auf, was Gerresheimer zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.