Wohin geht die Reise, GameStop?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Gamestop liegt bei 21,22, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,19 und deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird Gamestop daher als "gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Gamestop-Aktie ist derzeit "schlecht". In den letzten zwölf Monaten gab es keine positiven oder neutralen Bewertungen, nur eine negative Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 6,2 USD prognostizieren die Analysten ein Abwärtspotenzial von -65,01 Prozent, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Insgesamt wird Gamestop daher als "neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild von Gamestop geben. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Änderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Gamestop diskutiert, was zu einer überwiegend "guten" Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Gamestop also eine gemischte Bewertung von "gut" und "schlecht" basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.