Wohin geht die Reise, GFT?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Gft wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Gft mit -5,17 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,73 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Gft mit 17,9 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gft derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,94 EUR, während der Kurs der Aktie (29,22 EUR) um +0,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 30,44 EUR, was einer Abweichung von -4,01 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens. Bei Gft beträgt das aktuelle KGV 17, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 69 in der Branche "IT-Dienstleistungen". Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Gft daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.