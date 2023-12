Wohin geht die Reise, Future Science and?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Future Science &-Aktie wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,47 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik als "Schlecht". Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 94,32 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf der Entfernung vom GD200 und dem GD50. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war überwiegend negativ, obwohl in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird auch die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Bild der Future Science &-Aktie, sowohl aus finanzieller als auch aus sozialer Perspektive.