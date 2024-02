Wohin geht die Reise, Everbright Grand China Assets?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Stimmung der Anleger bei Everbright Grand China Assets in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Everbright Grand China Assets liegt bei 68,42 und führt somit zur Einstufung "Neutral". Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ist mit 58,06 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Die Diskussionsintensität der Aktie von Everbright Grand China Assets hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Everbright Grand China Assets derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,42 HKD, womit der Kurs der Aktie um -5,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,42 HKD führt zu einer Abweichung von -5,95 Prozent, was insgesamt zu dem Rating "Schlecht" führt.