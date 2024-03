Wohin geht die Reise, Essex Property?

Die technische Analyse der Essex Property Trust Inc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 230,26 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 237,13 USD lag, was einer Abweichung von +2,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (237,35 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von -0,09 Prozent ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Essex Property Trust Inc weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI führt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie, wobei 1 Gut, 3 Neutral und 2 Schlecht Bewertungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie jedoch als "Schlecht", basierend auf Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten wird bei 233,17 USD angesiedelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.