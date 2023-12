Wohin geht die Reise, Encore Wire?

Die Aktie von Encore Wire wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer guten Einstufung versehen. Es gab keine neutralen oder schlechten Einstufungen. Auf dieser Grundlage wird die langfristige Einstufung als gut bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 235 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 213,28 USD liegt. Dies führt zu einer erwarteten Kursentwicklung von 10,18 Prozent, was ebenfalls als gut eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Encore Wire zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überverkauft war. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Encore Wire haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer guten Bewertung führt. Auch die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse hin und trägt ebenfalls zur guten Bewertung bei.

Im Vergleich zur Aktienkursentwicklung in der Industrie hat die Aktie von Encore Wire im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,39 Prozent erzielt, was jedoch 115,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

