Wohin geht die Reise, Ellomay Capital?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Ellomay Capital liegt derzeit bei 48,18, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ellomay Capital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ellomay Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,88 USD. Der letzte Schlusskurs (15,46 USD) weicht somit um +3,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,99 USD) weicht mit +3,14 Prozent nur geringfügig ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,79 Prozent erzielt, was 7,77 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" beträgt -2,03 Prozent, Ellomay Capital liegt aktuell 7,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.