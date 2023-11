Wohin geht die Reise, Electronic Arts?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Electronic Arts ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Anleger-Stimmung, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität in Bezug auf Electronic Arts. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv. Insgesamt ergibt sich daraus eine gute Einschätzung des Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Electronic Arts-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Die RSI-Werte auf 7-Tage- und 25-Tage-Basis lassen darauf schließen, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 123,6 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 127,66 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,28 Prozent, zum GD50 +4,26 Prozent.