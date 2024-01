Wohin geht die Reise, Electric Power DevelopmentADR?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI von Electric Power Development liegt derzeit bei 10,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,21 und zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt ein positives Bild, da die Aktie derzeit bei 2393 JPY gehandelt wird, was einen Abstand von +7,16 Prozent zur GD200 von 2233,15 JPY darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2296,07 JPY, was einer Differenz von +4,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält Electric Power Development auf Basis dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Analysen gilt die Aktie von Electric Power Development als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,25 insgesamt 80 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 26,01 beträgt. Daher erhält das Unternehmen aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Electric Power Development war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.