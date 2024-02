Wohin geht die Reise, EQT?

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine prominente Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Eqt-RSI liegt bei 45,52, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beträgt 59,55 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Eqt in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,57 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 28,48 Prozent, was einer Underperformance von -16,91 Prozent für Eqt bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Performance von Eqt um 16,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Eqt liegt derzeit bei 1,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,11 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -23,26 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eqt beträgt aktuell 15,63, was 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält Eqt auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.